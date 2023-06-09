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Как открыть Шепот мертвых в Diablo IV

Шепот мертвых — активность в Diablo IV, которая становится доступна после прохождения сюжета. Она станет одним из основных способов добычи легендарного снаряжения: портал PC Gamer рассказал, как работает Шепот мертвых и какие награды ждут игроков.

Как открыть Шепот мертвых в Diablo IV
© Blizzard Entertainment

Как открыть Шепот мертвых

Шепот мертвых открывается, когда вы завершите финальный акт сюжетной кампании; если вы проходили игру, не отвлекаясь на побочные активности, то это случится примерно на 45 уровне. Вы автоматически получите приоритетное задание, которое отправит вас к Древу шепота в северо-восточной части Хавезара. На карте появится соответствующая отметка — просто отправляйтесь к ней. Рядом вы даже найдете врата странствия для быстрого перемещения в будущем.

Как заработать мрачные милости

Поговорите с древом, и оно объяснит, как работает система Шепота мертвых. По сути, вам предстоит зарабатывать мрачные милости, выполняя маленькие задания. На карте появятся отмеченные подвалы, подземелья и другие мини-задания, которые нужно выполнить до истечения таймера. Когда время закончится, эти цели переместятся в новую локацию.

Каждое задание предлагает разный объем мрачных милостей в зависимости от сложности. Например, прохождение подземелья принесет пять милостей, тогда как задание по убийству монстра может наградить всего одним. Когда вы заполните шкалу, выполнив 10 заданий, возвращайтесь к древу, чтобы получить свои награды.

Наградой за сбор мрачных милостей станут коллекции снаряжения: оружия, брони, украшений и прочих предметов. Они также дают много опыта, ресурсы для крафтинга, золото и самоцветы.

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