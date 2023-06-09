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Как зарабатывать известность в Diablo IV

Мир Diablo IV разбит на пять регионов, и по мере прохождения вы будете повышать известность вашего персонажа в каждом из них. По достижению определенных порогов известности игра награждает опытом, золотом, очками навыка и другими бонусами. Портал PC Gamer рассказал, как зарабатывать известность в Diablo IV.

Как зарабатывать известность в Diablo IV
© Blizzard Entertainment

По факту, вы будете зарабатывать известность, чем бы ни решили заняться. Она накапливается естественным образом по мере прохождения каждого региона. Кроме того, известность повышается не только выполнением сюжетных заданий, поэтому вам не обязательно фокусироваться только на них.

  • Открытие новых локаций: 5 известности.
  • Алтари Лилит: 10 известности.
  • Открытие врат странствий: 20 известности.
  • Побочные задания: 20 известности.
  • Подземелья: 30 известности.
  • Крепости: 100 известности.

Крепости желательно оставить на потом, когда вы немного прокачаетесь, однако активация всех алтарей Лилит сама по себе способна принести немало очков известности. Подземелья занимают больше всего времени, однако иногда их предстоит проходить в рамках побочных и сюжетных заданий, поэтому вы совместите несколько дел сразу.

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