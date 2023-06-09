Гайд по самоцветам в Diablo IV: как открыть ювелира
По мере прохождения Diablo IV вы неизбежно накопите полный сундук самоцветов. Они выпадают практически повсюду, и их можно вставлять в снаряжение, чтобы получать небольшие, но приятные бонусы. Портал PC Gamer рассказал, как разблокировать ювелира и какие бонусы приносят разные самоцветы.
Как открыть ювелира в Diablo IV
Ювелиры становится доступными по достижению 20 уровня: их можно найти в большинстве поселений и хабов. Вы встретите первого ювелира в рамках приоритетного задания в Киовошаде, где игра обучит вас базовой механике создания самоцветов. Для крафтинга самоцветов высшего качества необходимы необработанные и надколотые драгоценные камни, поэтому не торопитесь продавать их. Лучше складируйте их в личном хранилище.
Помимо этого, ювелир также предлагает опцию добавления слотов под самоцветы в предметы экипировки и удаление ненужных самоцветов. Заранее предупредим, что удаленные самоцветы уничтожаются — вы не сможете их вернуть. В случае дешевых камней это не страшно, но при добыче ценных самоцветов вам предстоит переносить их в новую экипировку.
Типы самоцветов в Diablo IV
Каждый тип самоцвета обладает тремя бонусами, но только один из них будет активным — он зависит от того, в какой предмет вы вставили камень. Бонусы увеличиваются пропорционально качеству самоцветов.
Аметист
- Оружие: периодический урон.
- Броня: снижение входящего периодического урона.
- Украшения: сопротивление магии тьмы.
Бриллиант
- Оружие: урон мощного умения.
- Броня: прочность барьера.
- Украшение: сопротивление стихиям.
Рубин
- Оружие: избыточный урон.
- Броня: здоровье.
- Украшение: сопротивление огню.
Сапфир
- Оружие: критический урон противникам под действием эффектов контроля.
- Броня: снижение урона, получаемого при действующем эффекте укрепления.
- Украшение: сопротивление холоду.
Изумруд
- Оружие: урон уязвимым противникам.
- Броня: показатель шипов.
- Украшение: сопротивление яду.
Топаз
- Оружие: урон базового умения.
- Броня: снижение урона, получаемого при действующем эффекте контроля.
- Украшения: сопротивление молнии.
Алмаз
- Оружие: урон ультимативного умения.
- Броня: генерация барьера.
- Украшения: сопротивление всем элементам.
Череп
- Оружие: восстановление здоровья при убийстве.
- Броня: получаемое лечение.
- Украшения: показатель брони.