Гайд по самоцветам в Diablo IV: как открыть ювелира

По мере прохождения Diablo IV вы неизбежно накопите полный сундук самоцветов. Они выпадают практически повсюду, и их можно вставлять в снаряжение, чтобы получать небольшие, но приятные бонусы. Портал PC Gamer рассказал, как разблокировать ювелира и какие бонусы приносят разные самоцветы.

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Как открыть ювелира в Diablo IV

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Ювелиры становится доступными по достижению 20 уровня: их можно найти в большинстве поселений и хабов. Вы встретите первого ювелира в рамках приоритетного задания в Киовошаде, где игра обучит вас базовой механике создания самоцветов. Для крафтинга самоцветов высшего качества необходимы необработанные и надколотые драгоценные камни, поэтому не торопитесь продавать их. Лучше складируйте их в личном хранилище.

Помимо этого, ювелир также предлагает опцию добавления слотов под самоцветы в предметы экипировки и удаление ненужных самоцветов. Заранее предупредим, что удаленные самоцветы уничтожаются — вы не сможете их вернуть. В случае дешевых камней это не страшно, но при добыче ценных самоцветов вам предстоит переносить их в новую экипировку.

Типы самоцветов в Diablo IV

Каждый тип самоцвета обладает тремя бонусами, но только один из них будет активным — он зависит от того, в какой предмет вы вставили камень. Бонусы увеличиваются пропорционально качеству самоцветов.

Аметист

Оружие: периодический урон.

Броня: снижение входящего периодического урона.

Украшения: сопротивление магии тьмы.

Бриллиант

Оружие: урон мощного умения.

Броня: прочность барьера.

Украшение: сопротивление стихиям.

Рубин

Оружие: избыточный урон.

Броня: здоровье.

Украшение: сопротивление огню.

Сапфир

Оружие: критический урон противникам под действием эффектов контроля.

Броня: снижение урона, получаемого при действующем эффекте укрепления.

Украшение: сопротивление холоду.

Изумруд

Оружие: урон уязвимым противникам.

Броня: показатель шипов.

Украшение: сопротивление яду.

Топаз

Оружие: урон базового умения.

Броня: снижение урона, получаемого при действующем эффекте контроля.

Украшения: сопротивление молнии.

Алмаз

Оружие: урон ультимативного умения.

Броня: генерация барьера.

Украшения: сопротивление всем элементам.

Череп