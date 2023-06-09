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Гайд по самоцветам в Diablo IV: как открыть ювелира

По мере прохождения Diablo IV вы неизбежно накопите полный сундук самоцветов. Они выпадают практически повсюду, и их можно вставлять в снаряжение, чтобы получать небольшие, но приятные бонусы. Портал PC Gamer рассказал, как разблокировать ювелира и какие бонусы приносят разные самоцветы.

Гайд по самоцветам в Diablo IV: как открыть ювелира
© Blizzard Entertainment

Как открыть ювелира в Diablo IV

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Ювелиры становится доступными по достижению 20 уровня: их можно найти в большинстве поселений и хабов. Вы встретите первого ювелира в рамках приоритетного задания в Киовошаде, где игра обучит вас базовой механике создания самоцветов. Для крафтинга самоцветов высшего качества необходимы необработанные и надколотые драгоценные камни, поэтому не торопитесь продавать их. Лучше складируйте их в личном хранилище.

Помимо этого, ювелир также предлагает опцию добавления слотов под самоцветы в предметы экипировки и удаление ненужных самоцветов. Заранее предупредим, что удаленные самоцветы уничтожаются — вы не сможете их вернуть. В случае дешевых камней это не страшно, но при добыче ценных самоцветов вам предстоит переносить их в новую экипировку.

Типы самоцветов в Diablo IV

Каждый тип самоцвета обладает тремя бонусами, но только один из них будет активным — он зависит от того, в какой предмет вы вставили камень. Бонусы увеличиваются пропорционально качеству самоцветов.

Аметист

  • Оружие: периодический урон.
  • Броня: снижение входящего периодического урона.
  • Украшения: сопротивление магии тьмы.

Бриллиант

  • Оружие: урон мощного умения.
  • Броня: прочность барьера.
  • Украшение: сопротивление стихиям.

Рубин

  • Оружие: избыточный урон.
  • Броня: здоровье.
  • Украшение: сопротивление огню.

Сапфир

  • Оружие: критический урон противникам под действием эффектов контроля.
  • Броня: снижение урона, получаемого при действующем эффекте укрепления.
  • Украшение: сопротивление холоду.

Изумруд

  • Оружие: урон уязвимым противникам.
  • Броня: показатель шипов.
  • Украшение: сопротивление яду.

Топаз

  • Оружие: урон базового умения.
  • Броня: снижение урона, получаемого при действующем эффекте контроля.
  • Украшения: сопротивление молнии.

Алмаз

  • Оружие: урон ультимативного умения.
  • Броня: генерация барьера.
  • Украшения: сопротивление всем элементам.

Череп

  • Оружие: восстановление здоровья при убийстве.
  • Броня: получаемое лечение.
  • Украшения: показатель брони.
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