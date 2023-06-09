Как выполнить задание «Сохраняя старые традиции» в Diablo IV
Если вы собираетесь выполнить все дополнительные задания в Сухих Степях, то отправляйтесь в локацию Долина Бродяг. Если вы уже достигли 35 уровня, то вы найдете там предмет Одинокое подношение. Подберите его, чтобы начать задание «Сохраняя старые традиции».
Сухие Степи — пустынный регион к западу от Сломанных пиков и Киовошада. Когда вы подберете предмет, на карте появится синяя отметка области. Отправляйтесь туда и найдите молящуюся статую, вырезанную в стене. Чтобы завершить задание, достаточно использовать жест «Да», стоя перед статуей.
Если на вашей панели быстрого доступа нет этого жеста, откройте колесо нажатием клавиши Е (или вверх на крестовине геймпада). После этого нажмите «Настроить» и перенесите жест «Да» на панель. За завершение задания вы получите репутацию в Сухих степях, опыт, золото и два слабых эликсира.
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