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Как выполнить задание «Сохраняя старые традиции» в Diablo IV

Если вы собираетесь выполнить все дополнительные задания в Сухих Степях, то отправляйтесь в локацию Долина Бродяг. Если вы уже достигли 35 уровня, то вы найдете там предмет Одинокое подношение. Подберите его, чтобы начать задание «Сохраняя старые традиции».

Как выполнить задание «Сохраняя старые традиции» в Diablo IV
© Blizzard Entertainment

Сухие Степи — пустынный регион к западу от Сломанных пиков и Киовошада. Когда вы подберете предмет, на карте появится синяя отметка области. Отправляйтесь туда и найдите молящуюся статую, вырезанную в стене. Чтобы завершить задание, достаточно использовать жест «Да», стоя перед статуей.

Если на вашей панели быстрого доступа нет этого жеста, откройте колесо нажатием клавиши Е (или вверх на крестовине геймпада). После этого нажмите «Настроить» и перенесите жест «Да» на панель. За завершение задания вы получите репутацию в Сухих степях, опыт, золото и два слабых эликсира.

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