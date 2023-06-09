Как призвать голема за некроманта в Diablo IV
Некромант в Diablo IV использует уникальную механику Книги мертвых, чтобы призывать на помощь самых разных существ — от простых скелетов до могучих големов, которые играют роль самых мощных прислужников. Но некромант не сразу получает доступ к этой способности: портал Polygon рассказал, как разблокировать и призвать голема в Diablo IV.
Как разблокировать призыв голема
Когда вы начнете играть некромантом, на вашей панели навыков сразу появится дополнительное умение, позволяющее призывать миньонов. Их можно настроить через меню Книги мертвых — и среди потенциальных прислужников есть големы.
Чтобы разблокировать голема, вам необходимо достичь 25 уровня. Тогда вы получите уникальное классовое задание: выполните его — и в Книге мертвых появится опция призыва големов.
Как призвать голема
Чтобы назначить голема выбранным миньоном, его нужно поместить на панель навыков. Откройте древо навыков и нажмите кнопку назначения способностей — голем находится в списке уникальных прислужников некроманта. Когда вы поместите его на панель, он появится рядом с персонажем автоматически (и исчезнет, если вы уберете навык).
Помимо этого, через Книгу мертвых големов, как и скелетов, можно настроить, выбрав конкретный тип миньона. Костяные големы оттягивают внимание противников на себя, големы крови получают бонус к атаке при низком запасе здоровья, а железные големы бьют по группам врагов мощными AoE.
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