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Cloud9 не смогла выйти в плей-офф весеннего финала BLAST Premier 2023 по CS:GO

Российский состав Cloud9 и Astralis из Дании завершили выступление на крупном чемпионате BLAST Premier: Spring Final 2023 по CS:GO.

Российская команда Cloud9 вылетела из чемпионата BLAST Premier 2023 по CS:GO
© Чемпионат.com

Оба коллектива в рамках главного весеннего турнира BLAST Premier потерпели по два поражения и не примут участия в плей-офф.

Победителями подгрупп стали европейский микс G2 Esports и датская Heroic. Эти коллективы начнут стадию на вылет с полуфинала, остальные — с четвертьфинала.

Решающие матчи BLAST Premier пройдут с пятницы по воскресенье. На русском языке турнир освещает студия Relog Media на Twitch и YouTube.

BLAST Premier: Spring Final 2023 — главный турнир весенней части сезона одноимённой серии. Восемь лучших команд разыгрывают $ 425 тыс., а также путёвку на финальный чемпионат BLAST Premier с призовым $ 1 млн — он пройдёт в конце года.

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