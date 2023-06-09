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Появился новый геймплей и техническое сравнение Lies of P на PlayStation

Недавно состоялся релиз демоверсии мрачного ролевого боевика Lies of P, а автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits уже успел выпустить техническое сравнение новинки на консолях PlayStation.

Появился новый геймплей и техническое сравнение Lies of P на PlayStation
© Скриншот

На PS4 игра работает в 1080p и 40 FPS, на PS4 Pro качество возрастает до 1140p при 50 FPS. У PS5 присутствует два режима — с упором на графику и производительность. В первом случае речь идёт о 2160p и 30 FPS, а во втором — 2160p и 60 FPS. Кроме того, в графическом режиме с HFR (120 гц) Lies of P работает при 2160p и 40 FPS.

Графический режим на PS5 ожидаемо лучше выступает в различных визуальных элементах вроде освещения, теней и дальности прорисовки — и загрузки на PS5 быстрее в два раза.

У PS4 и PS4 Pro в целом более низкие настройки, но особенно проблемы заметны с текстурами и деталями на уровнях. Кроме того, на этих платформах наблюдаются проблемы с частотой кадров — у PS5 с FPS всё довольно стабильно.

Ещё в сети появился новый геймплей переосмысления истории Пиноккио, где главный герой исследует улицы города и сражается с огромным боссом.

Релиз Lies of P намечен на 19 сентября для PlayStation, Xbox Series и PC.

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