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Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июнь 2023

Настала самая жаркая пора лета: неделя игровых презентаций, премьер и неожиданных анонсов. Summer Game Fest уже прошла — а пока вы ждете следующих трансляций, мы составили подборку бесплатных игр на выходные.

Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июнь 2023
© Steam

PAYDAY 2

В Epic Games Store раздают, пожалуй, одну из лучших кооперативных игр последних 10 лет — симулятор ограблений PAYDAY 2. За годы поддержки проект получил столько контентных обновлений, что даже базовой игры хватит на сотни часов геймплея, особенно если вам нравятся кооперативы в духе Left 4 Dead или Deep Rock Galactic. Игру можно бесплатно добавить в библиотеку до 15 июня.

Epic Games Store

The Archipelago Promise

В The Archipelago Promise игроку предстоит отправиться на поиски пропавшего брата-близнеца, потерянного где-то в густых лесах Аляски. Чтобы найти его, необходимо идти по следам, правильно пользоваться компасом и научиться выживать в абсолютно дикой природе, а также грамотно управлять лодкой в опасных водах Берингова моря.

Steam

The Lancaster Leak — O’Brien State Park

Хоррор в жанре found footage, где игроку предстоит отсмотреть видеокассету, утекшую из архивов ФБР. Запись способна пролить свет на трагедию, произошедшую в одном парке в 1980 году… И первая кассета станет лишь началом длинной истории. Правда, узнать продолжение получится только в полной версии игры — O’Brien State Park всего лишь бесплатный пролог.

Steam

Grand Emprise: Prologue

Grand Emprise — крайне амбициозная песочница с элементами выживания, которая обещает провести игрока по самым разным историческим эпохам. В Prologue доступны две из них: эра динозавров, где древних рептилий можно сделать своими питомцами, и первобытный пещерный мир.

Steam

Lies of P Demo

На прошедшей презентации Summer Game Fest 2023 студия NEOWIZ не только представила новый трейлер Lies of P, но и выложила демоверсию игры в открытый доступ в Steam. Если вы вдруг не следили за новостями, Lies of P — хардкорный экшен в духе Bloodborne, который перекладывает сюжет сказки «Пиноккио» на мрачный стимпанковый мир. Демка включает в себя первые две главы сюжета и будет доступна до 26 июня.

Steam
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