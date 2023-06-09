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Продажи видеокарт NVIDIA и AMD обвалились до минимума за 18 лет

По данным аналитической компании Jon Peddie Research, рынок настольных видеокарт продолжает своё падение. За первый квартал 2023 года было продано всего 6,3 млн графических чипов, что на 12,6% меньше, чем за предыдущий квартал, и на 38,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Продажи видеокарт NVIDIA и AMD обвалились до минимума за 18 лет
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Более того, это абсолютный антирекорд последних 18 лет: в 2005 году за аналогичный квартал было продано около 20,2 млн видеокарт, а худшим результатом до этого был третий квартал 2022 года: тогда покупатели приобрели 6,8 млн чипов.

Постепенное падение продаж видеокарт в Jon Peddie Research объясняют тем, что люди начали тратить куда меньше денег на компьютерную технику из-за инфляции и опасений быть уволенными на фоне массовых сокращений в крупных компаниях. Люди предпочитают приобретать в том числе подержанные товары прошлого поколения с большими скидками, склады с которыми оказались переполнены после окончания криптовалютного бума.

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