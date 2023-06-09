Продажи видеокарт NVIDIA и AMD обвалились до минимума за 18 лет

По данным аналитической компании Jon Peddie Research, рынок настольных видеокарт продолжает своё падение. За первый квартал 2023 года было продано всего 6,3 млн графических чипов, что на 12,6% меньше, чем за предыдущий квартал, и на 38,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

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Более того, это абсолютный антирекорд последних 18 лет: в 2005 году за аналогичный квартал было продано около 20,2 млн видеокарт, а худшим результатом до этого был третий квартал 2022 года: тогда покупатели приобрели 6,8 млн чипов.