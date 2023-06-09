Геймплей Mortal Kombat 1, новая Yakuza и Final Fantasy VII: что показали на Summer Game Fest 2023

Вечером 8 июня прошла презентация Summer Game Fest 2023, в рамках которой крупные разработчики не только поделились новостями об ожидаемых проектах, но и представили немало неизвестных новинок. Мы собрали главные анонсы и новости презентации.

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Prince of Persia: The Lost Crown

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Презентация началась с анонса Prince of Persia: The Lost Crown — первого за долгое время 2,5D-платформера о Принце. По трейлеру можно сделать вывод, что в игре будет весьма динамичная боевая система, но другими подробностями Ubisoft обещает поделиться 12 июня. Релиз игры состоится 18 января 2024 года.

Mortal Kombat 1

NetherRealm Studios представила дебютный геймплейный ролик Mortal Kombat 1, из которого стало более-менее ясно, как работает механика камео. По сути, она будем чем-то вроде assist-системы из файтингов Capcom: напарники помогают в комбо-брейкерах и x-ray атаках, а также имеют совместные фаталити. Кроме того, ростер играбельных персонажей на старте игры пополнят Кенши, Джонни Кейдж, Китана, Милина и молодой Рейден — в новой вселенной он еще не бог грома, а один из учеников Лю Кана.

Sonic Superstars

Следующим проектом про ежа Соника станет Sonic Superstars: платформер в духе классических двухмерных игр серии. Однако игра не будет прямым продолжением Sonic Mania 2017 года — авторы собираются исследовать новые идеи. Например, кооперативный режим на четырех игроков и уникальные способности, которые дают изумруды хаоса. Релиз игры состоится осенью 2023 года.

Lies of P

Стимпанковый soulslike Lies of P получил новый трейлер, в котором разработчики подтвердили утекшую в Сеть дату релиза: игра действительно выйдет 19 сентября на ПК, PlayStation и Xbox. Кроме того, на всех платформах уже доступна демоверсия проекта.

Alan Wake 2

Глава Remedy Entertainment Сэм Лейк представил дебютный геймплей Alan Wake 2: в центре внимания оказалась новая героиня игры — агент ФБР Сага Андерсон, расследующая серию ритуальных убийств в городке Брайт-Фолс. По словам Лейка, по мере прохождения в определенные моменты игрок сможет переключаться между Сагой и Аланом, который пытается сбежать из темного мира. Напомним, что игра выйдет 17 октября.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Продолжение Space Marine также получило свежий трейлер, где разработчики показали битвы космических десантников против орд тиранидов. Одной из главных фишек игры станет возможность полностью пройти сюжетную кампанию в кооперативном режиме на трех игроков. Релиз намечен на зиму 2023 года.

John Carpenter’s Toxic Commando

Помимо этого, студия Saber Interactive и легендарный режиссер Джон Карпентер работают над Toxic Commando — кооперативным зомби-шутером. Пока об игре мало что известно, но трейлер продемонстрировал масштабные сражения с мутантами и заезды на различном транспорте. Релиз ожидается в 2024 году.

Marvel’s Spider-Man 2

Разработчики Marvel’s Spider-Man 2 не представили новых роликов, но объявили дату релиза — один из главных блокбастеров 2023 года выйдет 20 октября. Кроме того, авторы рассказали, что на этот раз Веномом станет не Эдди Брок: игра собирается рассказать оригинальную историю, не следующую канонам комиксов.

Like a Dragon Gaiden

Like a Dragon Gaiden — спин-офф серии Yakuza, который свяжет события седьмой и предстоящей восьмой части, рассказав, чем занимался Кирью, пока титул протагониста перешел к Итибану. Новый трейлер подтвердил, что игра разрабатывается на том же движке, что и Lost Judgement. Разработчики также назвали дату релиза — проект выйдет 9 ноября.

Final Fantasy VII Rebirth