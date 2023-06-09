Инсайдер уверен в появлении адаптации "Зельды"

Инсайдер уверен в появлении адаптации The Legend of Zelda
Журналист и инсайдер Джефф Снайдер сообщил, что студия Universalпрактически закрыла сделку относительно грядущей экранизацииThe Legend of Zelda.
Судя по всему, «Зельда» действительно будет второй анимационной адаптацией тандема Illumination-Nintendo, которая занималась мультфильмом про Марио — последний собрал в прокате свыше 1 млрд долларов.
Заодно Снайдер добавил, что сделка обойдётся студии в довольно крупную сумму, хотя и не назвал конкретных цифр. Впрочем, учитывая успехи анимационной ленты о Марио — это не удивляет.
Ранее генеральный директор Nintendo уже подтверждал планы компании на новые экранизации, да и сам продюсер «Зельды» не против увидеть подобную ленту.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, кстати, уже три недели лидирует в рознице Британии.