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Инсайдер уверен в появлении адаптации The Legend of Zelda

Журналист и инсайдер Джефф Снайдер сообщил, что студия Universalпрактически закрыла сделку относительно грядущей экранизацииThe Legend of Zelda.

Инсайдер уверен в появлении адаптации "Зельды"
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Судя по всему, «Зельда» действительно будет второй анимационной адаптацией тандема Illumination-Nintendo, которая занималась мультфильмом про Марио — последний собрал в прокате свыше 1 млрд долларов.

Заодно Снайдер добавил, что сделка обойдётся студии в довольно крупную сумму, хотя и не назвал конкретных цифр. Впрочем, учитывая успехи анимационной ленты о Марио — это не удивляет.

Ранее генеральный директор Nintendo уже подтверждал планы компании на новые экранизации, да и сам продюсер «Зельды» не против увидеть подобную ленту.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, кстати, уже три недели лидирует в рознице Британии.

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