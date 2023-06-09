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Западные СМИ раскритиковали Summer Game Fest из-за отсутствия женщин на презентации

Вчера ночью прошла выставка Summer Game Fest. Во время неё ведущий и продюсер Джефф Кили вызывал разработчиков игр, чтобы они презентовали свои проекты. Западные СМИ обратили внимание, что во время шоу не было вызвано ни одной женщины.

Западные СМИ раскритиковали Summer Game Fest из-за отсутствия женщин на презентации
© Чемпионат.com

Претензия в том, что организаторы шоу не пригласили на сцену ни одну женщину-разработчика. Это, по мнению СМИ, оскорбительно.

Отсутствие женщин особенно раздражает, потому что во многих играх, включённых в саму демонстрацию, главными героинями были женщины. Мы знаем, что игры создаются множеством людей, и нам нужно их увидеть, потому что это даёт понять зрителям, что у них тоже есть возможность заниматься любимым делом.

Также в комментариях заметили, что на сцену не пригласили ни одного разработчика с тёмным цветом кожи. Все приглашённые разработчики были белыми.

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