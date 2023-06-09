Западные СМИ раскритиковали Summer Game Fest из-за отсутствия женщин на презентации

Отсутствие женщин особенно раздражает, потому что во многих играх, включённых в саму демонстрацию, главными героинями были женщины. Мы знаем, что игры создаются множеством людей, и нам нужно их увидеть, потому что это даёт понять зрителям, что у них тоже есть возможность заниматься любимым делом.