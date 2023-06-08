Показан первый геймплей Mortal Kombat 1

Во время презентации Summer Game Fest студия NetherRealm представила первый геймплей файтинга Mortal Kombat 1. В нем показали несколько бойцов, включая Скорпиона, Кун Лао, Кенши, Джонни Кейджа и Саб-Зиро.

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Файтинг станет перезапуском серии, в котором герои предстанут в новых амплуа. Разработчики хотят заново показать взаимоотношения между бойцами.

Создатели также показали меню выбора бойцов: Ранее Эд Бун сообщил, что MK1 получит самую долгосрочную поддержку в истории серии, поэтому следующую игру по франшизе придется ждать очень долго. Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.