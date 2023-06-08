$82.09+0.6388.04+0.87

Показан первый геймплей Mortal Kombat 1

Во время презентации Summer Game Fest студия NetherRealm представила первый геймплей файтинга Mortal Kombat 1. В нем показали несколько бойцов, включая Скорпиона, Кун Лао, Кенши, Джонни Кейджа и Саб-Зиро.

Показан первый геймплей Mortal Kombat 1
© Cq.ru

Файтинг станет перезапуском серии, в котором герои предстанут в новых амплуа. Разработчики хотят заново показать взаимоотношения между бойцами.

Создатели также показали меню выбора бойцов: Ранее Эд Бун сообщил, что MK1 получит самую долгосрочную поддержку в истории серии, поэтому следующую игру по франшизе придется ждать очень долго. Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

В августе пройдет бета-тестирование для тех, кто сделал предзаказ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители