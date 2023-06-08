Дополнение Dragon Dawn для стратегии Age of Wonders 4 выйдет в этом месяце
Разработчики из Triumph Studios поделились подробностями о дополнении Dragon Dawn для Age of Wonders 4 и показали длинный ролик с игровым процессом. Релиз аддона состоится 20 июня на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Дополнение посвящено драконам. Игрокам предлагается создавать огненные империи, армии в которых состоят из рептилий. Можно будет использовать драконью магию и сжигать вставших на пути врагов в роли Повелителя Драконов.
Среди других нововведений отмечены Лизардфолк (внешний вид для армии), Том Эволюции с новыми юнитами и заклинаниями, Том Драконов с возможностью призывать драконов и новый вариант царства The Ashen War, в котором шесть драконов вступили в конфликт.
Также игроков ждёт бесплатное обновление Wyvern, в котором будет множество корректировок баланса. Они сделаны на основе отзывов сообщества Age of Wonders.
Разработчики рассказали об идее дополнения:
«В процессе разработки Age of Wonders 4 у нас было больше идей, чем времени на их реализацию. Мы знали, что хотим сделать что-то особенное с драконами и рептилиями, и с Dragon Dawn мы пошли ва-банк. Как много игр позволяют вам персонализировать настоящего Повелителя Драконов с уникальными способностями? Dragon Dawn – идеальный пример того, как мы хотим развивать Age of Wonders для наших игроков» – сообщил Леннарт Сас, директор Age of Wonders 4.
Узнать подробнее о фэнтезийной стратегии Age of Wonders 4 можно в подробном обзоре автора «Игромании». Были отмечены такие положительные стороны, как потрясающая реиграбельность и проработанная ролевая система.