Дополнение Dragon Dawn для стратегии Age of Wonders 4 выйдет в этом месяце

«В процессе разработки Age of Wonders 4 у нас было больше идей, чем времени на их реализацию. Мы знали, что хотим сделать что-то особенное с драконами и рептилиями, и с Dragon Dawn мы пошли ва-банк. Как много игр позволяют вам персонализировать настоящего Повелителя Драконов с уникальными способностями? Dragon Dawn – идеальный пример того, как мы хотим развивать Age of Wonders для наших игроков» – сообщил Леннарт Сас, директор Age of Wonders 4.