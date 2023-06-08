Авторы Hitman поделились планом летних обновлений World of Assassination

Студия IO Interactive поделилась дорожной картой обновлений Hitman World of Assassination. До конца лета игра получит множество нововведений. Контент будет поступать с некоторой периодичностью.

© Скриншот

Сегодня игроки получат новое испытание, наградой в котором станет японское кимоно. А новый куратор, фанатеющий от наёмных убийц, выдаст 10 контрактов, которые описывают как произведение искусства. Также киллеры смогут отправиться в новую временную область — Марракеш.

16 июня в Марракеш прибудет неуловимая цель. Игроки должны будут закончить жизнь Вито Джурича, торговца оружием, который принимал участие в массе тайных военных конфликтов. 23 июня на острове Сгейл появится Джимми Чен, параноидальный журналист. Третьей целью 30 июня станут Джек Роу и Роберт Берк: один из них роскошный повар, а второй бальзамирует тела жертв.

С 6 июля за выполнение испытания можно будет получить лёгкий летний наряд, а новой временной локацией станет Бангкок. А 14, 21 и 28 июля появятся новые цели для киллеров. Среди них: бывший диктатор, безжалостная оценщица предметов искусства и печально известный иконоборец.

IO Interactive

В августе выйдет обновление 3.160 с большим количеством исправлений. 17 августа появится платная кампания The Sarajevo Six, сюжет в которой развернётся вокруг бывших военных. Придётся посетить Бангкок, Париж, Марракеш и другие локации по всему земному шару. Можно будет купить и набор The Trinity Pack, изначально доступный лишь предзаказавшим Hitman 3.

3 августа можно будет посетить шоу в Дартмурском саду, где киллерам необходимо устранить как судей, так и конкурсантов. 18 августа временной локацией станет Колорадо, а новой целью 25 августа будет политик, имеющий двойника.