Авторы Hitman поделились планом летних обновлений World of Assassination

Студия IO Interactive поделилась дорожной картой обновлений Hitman World of Assassination. До конца лета игра получит множество нововведений. Контент будет поступать с некоторой периодичностью.

В августе выйдет обновление 3.160 с большим количеством исправлений. 17 августа появится платная кампания The Sarajevo Six, сюжет в которой развернётся вокруг бывших военных. Придётся посетить Бангкок, Париж, Марракеш и другие локации по всему земному шару. Можно будет купить и набор The Trinity Pack, изначально доступный лишь предзаказавшим Hitman 3.