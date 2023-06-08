Стало известно, сколько ремейк System Shock принес своим создателям

Теперь появились первая статистика об успехах ремейка. До релиза его добавили в список желаемого почти 500 тысяч пользователей. По прогнозам, за первую неделю с момента выхода продажи составили почти 80 тысяч копий. Если это правда, то студия Nightdive могла заработать около трёх миллионов долларов.