Стало известно, сколько ремейк System Shock принес своим создателям

Ремейк System Shock принёс студии Nightdive около 3 млн долларов
30 мая состоялся релиз ремейка System Shock на PC. Критики разделились во мнениях, зато игроки восторженно приняли проект в Steam.
Теперь появились первая статистика об успехах ремейка. До релиза его добавили в список желаемого почти 500 тысяч пользователей. По прогнозам, за первую неделю с момента выхода продажи составили почти 80 тысяч копий. Если это правда, то студия Nightdive могла заработать около трёх миллионов долларов.
Англоговорящие игроки составляют значительную часть сообщества System Shock в Steam, на их долю приходится более 85% покупателей. Проект также доступен и на русском языке.