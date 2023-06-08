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Ремейк System Shock принёс студии Nightdive около 3 млн долларов

30 мая состоялся релиз ремейка System Shock на PC. Критики разделились во мнениях, зато игроки восторженно приняли проект в Steam.

Стало известно, сколько ремейк System Shock принес своим создателям
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Теперь появились первая статистика об успехах ремейка. До релиза его добавили в список желаемого почти 500 тысяч пользователей. По прогнозам, за первую неделю с момента выхода продажи составили почти 80 тысяч копий. Если это правда, то студия Nightdive могла заработать около трёх миллионов долларов.

Англоговорящие игроки составляют значительную часть сообщества System Shock в Steam, на их долю приходится более 85% покупателей. Проект также доступен и на русском языке.

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