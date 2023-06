Лучшие текстовые игры с интересным сюжетом

Текстовые игры были одними из первых, но несправедливо было бы называть их устаревшим форматом. Совсем наоборот — сейчас литературные тексты в играх хороши как никогда, и разработчики постоянно отыскивают новые способы соединить эти тексты с интересными механиками. Мы выбрали пять отличных текстовых игр на любой вкус.

The Life and Suffering of Sir Brante

Интерактивная книга от российских разработчиков, которая рассказывает о жизни (и страданиях) сэра Бранте: дворянина в вымышленном государстве, где каждый имеет право на перерождение, а пропасть между бедными и богатыми как никогда широка. Игроку предстоит пронаблюдать за его детством, отрочеством и зрелостью, принимая решения, которые повлияют не только на род Бранте, но и судьбу целой страны.

Roadwarden

Roadwarden была одним из самых высоко оцененных инди-проектов 2022 года, и неспроста. Настолько хорошего low fantasy игры не видели довольно давно. Roadwarden — масштабная текстовая RPG, которая рассказывает о хранителе дорог: путевом обходчике, стоящем на страже торговых трактов крайне недружелюбного полуострова. Пока контракт главного героя не истечет, ему предстоит не только выжить, но и восстановить связь между разрозненными поселениями, найти своего пропавшего предшественника и разобраться, на чью сторону встать в грядущем политическом конфликте.

Citizen Sleeper

Citizen Sleeper — весьма депрессивное, но при этом крайне человечное произведение об одиночестве, чувстве изоляции и том, как найти новую жизнь, когда кажется, что все потеряно. Игроку отведена роль беглого андроида, который сбежал из долгового рабства могущественной корпорации на космическую станцию в дальнем уголке космоса. Ему нужно зарабатывать на пищу, искать кров и прятаться от охотников за головами — проблем всегда много, тогда как ресурсов, напротив, никогда не бывает в излишке.

Steve Jackson’s Sorcery!

Прадедушка современных интерактивных книг, которого до сих пор можно назвать одной из самых инновационных игр в жанре. Steve Jackson’s Sorcery! — комедийное фэнтези о путешествии молодого волшебника по магическому королевству, полному монстров, сокровищ, тайн и, конечно же, магии. Практически каждое препятствие на пути можно обойти несколькими способами, во многом благодаря занятной системе заклинаний — их там более 50 штук, и каждое способно повлиять на сюжет неожиданным образом. Не пугайтесь того, что игра разбита на эпизоды: здесь этот формат работает действительно хорошо.

Cultist Simulator

Cultist Simulator понравится тем, кто любит игры, которые не держат игрока за руку и предлагают ему разбираться в механиках методом проб и ошибок. Она ощущается как гибрид интерактивной книги и карточной игры, но, в остальном, название полностью отражает суть: вам предстоит стать главой собственного культа. Набирать последователей, разыскивать запрещенные книги в поисках тайных знаний, проводить ритуалы, следить за собственным рассудком… Но как именно это сделать — совсем другой вопрос, ведь действия и персонажи представлены в виде карт, которые нужно совмещать.