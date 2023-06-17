Лучшие симуляторы вождения на ПК

Гоночные игры — жанр редкий и весьма непопулярный. Проекты, претендующие на какой-то реализм или глубину, встречаются и того реже, но мы собрали список из пяти отличных симуляторов вождения, на которые не жаль потратить время.

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BeamNG.drive

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BeamNG.drive знакома, пожалуй, практически каждому геймеру, хоть сколько-нибудь увлекающемуся автомобилями. Это не совсем симулятор в привычном смысле слова: скорее физическая песочница, крайне реалистично воссоздающая поведение автомобилей. Причем как в смысле физики движения, так и модели повреждений — разбивать машины в BeamNG.drive порой не менее интересно, чем водить их.

Steam

SnowRunner

Не самый простой, но в то же время и не слишком сложный симулятор заездов по бездорожью. SnowRunner предлагает игроку заниматься доставкой крупногабаритных грузов на труднопроходимых дорогах, где важно понимать механику своего автомобиля и умело пользоваться коробкой передач. Грязь, снег, скалы и потоки воды нелегко преодолеть, но удовольствие от покорения бездорожья того стоит.

Steam

Euro Truck Simulator 2

Единственный и неповторимый симулятор дальнобойщика, который продолжает держать тысячи игроков онлайна в Steam даже спустя 10 лет после релиза. Euro Truck Simulator 2 — живая классика жанра; игра популярна как среди хардкорных энтузиастов, так и среди совершенно казуальных игроков, которым нравится колесить по дорогам, слушая фоном любимый подкаст. Однозначная рекомендация, если вы давно мечтали постоять в виртуальных пробках.

Steam

DiRT Rally 2

Франшиза DiRT пережила немало метаморфоз, однако DiRT Rally 2 считается одной из лучших игр своего рода. Она предлагает игроку попробовать себя в гонках ралли: напряженных заездах на время, где одно неправильное движение и неосторожный поворот могут загубить идеальный результат. Проникнуться спортом смогут даже те, кто совсем не увлекаются автомобилями в реальной жизни.

Steam

Forza Horizon 5

Да, Forza Horizon 5 — даже близко не симулятор. Серия всегда была аркадной, и пятая часть не исключение. Однако если вы горите темой вождения и обожаете долгие поездки по живописным дорогам, то лучше игры просто не найти. Пейзажи солнечной Мексики отлично подходят для эмоциональной разгрузки после тяжелого дня, да и гоночного контента в игре прилично, если вы захотите всерьез посоревноваться.