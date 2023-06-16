Лучшие симуляторы фермы: подборка игр про фермерство

Симуляторы всяческой работы за последние несколько лет стали весьма трендовым жанром, не игры, посвященные фермам, всегда будут выделяться среди них — как одни из первых и самых многочисленных. Мы собрали список из пяти отличных симуляторов фермы.

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Stardew Valley

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Да, да. Ни один разговор о симуляторах фермы (или жизни) не может обойтись без упоминания Stardew Valley: фермерство, как ни крути, там играет важную роль. Именно за обустройством собственного участка игроку предстоит провести больше всего времени — без хороших грядок и скотины не получится найти любовь всей жизни или расширить домик.

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Rune Factory 4

Серия Rune Factory 4 не слишком широко известна на Западе, но пользуется огромной популярностью в Японии. Обычно именно ее советуют тем, кто уже вдоль и поперек изучил Stardew Valley: обе игры роднит милый визуальный дизайн, наличие простенькой боевой системы и какой никакой сюжет. Разница лишь в том, что Rune Factory 4 накладывает привычные элементы симулятора жизни/фермы на JRPG. Игроку предстоит стать правителем небольшого городка, заводить друзей, зачищать подземелья и, конечно же, полоть грядки.

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Slime Rancher

Представьте, что в будущем фермеры будут заниматься исключительно разведением разноцветным слаймов — и получите Slime Rancher. Это не столько симулятор фермы, сколько необычное приключение в небольшом открытом мире, где непоседливые зверушки — одновременно способ заработка и ключ к разгадке головоломок. Slime Rancher отлично подходит для того, чтобы включить фоном какой-нибудь подкаст и расслабиться душой.

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Ooblets

Ooblets — милейший симулятор фермы в городке, населенном самыми разными причудливыми существами. Игра отдаленно напоминает Pokemon: одна из главных механик Ooblets, помимо привычного для жанра огородничества и общения с соседями — это коллекционирование и прокачка диковинных созданий. Правда, в отличие от Pokemon, драться им не придется — конфликты здесь решаются только танцевальными битвами.

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Farming Simulator 22

Наконец, серия Farming Simulator понравится тем, кому не нужна симуляция жизни внутри симулятора фермы — она целиком посвящена исключительно сельскому хозяйству. Причем хозяйству во всех его подробностях, технических нюансах и не самых веселых моментах. Долгие дни работы на полях, покупка и техобслуживание дорогой техники, однообразные будни… Но есть нечто прекрасное в том, что Farming Simulator 22 не приукрашивает реальность.