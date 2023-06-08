У актёра озвучки Геральта из «Ведьмака» обнаружили рак

Даг Кокл, актёр озвучки Геральта в играх по «Ведьмаку», рассказал, что у него обнаружили рак простаты.

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Новость стала для артиста полной неожиданностью — болезнь выявили в ходе обычного обследования. По словам Кокла, лечение сейчас в разгаре, но прогноз пока выглядит положительно. Заодно актёр посоветовал всем мужчинам в возрасте за 50 пройти соответствующий медицинский тест — «на всякий случай».

Представители индустрии и фанаты сразу выразили артисту свою поддержку — разработчики «Ведьмака» от лица официального аккаунта в социальных сетях отметили, что уверены в его победе над болезнью.

Поддержали Кокла и другие актёры озвучки вроде Мэттью Мерсера (Persona 5, Baldur’s Gate III).