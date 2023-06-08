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У актёра озвучки Геральта из «Ведьмака» обнаружили рак

Даг Кокл, актёр озвучки Геральта в играх по «Ведьмаку», рассказал, что у него обнаружили рак простаты.

У актёра озвучки Геральта из «Ведьмака» обнаружили рак
© Скриншот

Новость стала для артиста полной неожиданностью — болезнь выявили в ходе обычного обследования. По словам Кокла, лечение сейчас в разгаре, но прогноз пока выглядит положительно. Заодно актёр посоветовал всем мужчинам в возрасте за 50 пройти соответствующий медицинский тест — «на всякий случай».

Представители индустрии и фанаты сразу выразили артисту свою поддержку — разработчики «Ведьмака» от лица официального аккаунта в социальных сетях отметили, что уверены в его победе над болезнью.

Поддержали Кокла и другие актёры озвучки вроде Мэттью Мерсера (Persona 5, Baldur’s Gate III).

При этом многие пользователи сети оптимистично отметили, что рак простаты чаще всего удаётся вылечить, особенно если болезнь обнаруживают на ранней стадии.

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