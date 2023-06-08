Вупи Голдберг требует выпустить Diablo 4 на компьютерах Mac

Вот о чём я вас прошу, Blizzard. Это Вупи. Вы же знаете, как я люблю Diablo. Я хочу, чтобы вы разрешили тем из нас, кто использует устройства Apple для игр, поиграть в игру. Разрешите нам сыграть в вашу игру и хорошо провести время. Дайте мне мою Diablo 4, потому что я заплатила за неё, я её очень ждала, но не могу в неё поиграть. Меня это всё просто бесит.