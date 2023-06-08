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Актриса Вупи Голдберг требует выпустить Diablo 4 на компьютерах Mac от Apple

6 июня в продажу поступила Diablo 4 — долгожданное продолжение серии ролевых экшенов от студии Blizzard. Игра вышла на ПК и консолях, так и не добравшись до macOS — в отличие от прошлых частей серии.

Вупи Голдберг требует выпустить Diablo 4 на компьютерах Mac
© Чемпионат.com

Это серьёзно расстроило не только обладателей компьютеров от Apple, но и Вупи Голдберг. 67-летняя актриса оказалась настолько раздосадованной этим фактом, что записала обращение к Blizzard, где потребовала портировать Diablo 4 на компьютеры Apple.

Вот о чём я вас прошу, Blizzard. Это Вупи. Вы же знаете, как я люблю Diablo. Я хочу, чтобы вы разрешили тем из нас, кто использует устройства Apple для игр, поиграть в игру. Разрешите нам сыграть в вашу игру и хорошо провести время. Дайте мне мою Diablo 4, потому что я заплатила за неё, я её очень ждала, но не могу в неё поиграть. Меня это всё просто бесит.

На претензии Вупи Голдберг ответил продюсер Diablo 4 Род Фергюссон. По его словам, он не был готов к тому, что получит подобную критику от знаменитой актрисы.

Интересно, что на недавней презентации WWDC 2023 компания Apple анонсировала Game Porting Tool — этот инструмент позволяет разработчикам и пользователям без проблем переносить игры с Windows на macOS. И Diablo 4 с помощью этого инструмента работает на Macbook M1 и M2 практически безупречно.

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