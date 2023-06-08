Где и во сколько смотреть Summer Game Fest — главную игровую выставку лета

Сегодня в 22:00 мск начнётся церемония открытия Summer Game Fest — крупной летней игровой выставки, на которой будет много анонсов и показов уже известных проектов.

Где можно будет смотреть Summer Game Fest На YouTube, канал thegameawards

На Twitch, канал thegameawards

На официальном сайте мероприятия

Summer Game Fest в этом году обещает стать действительно интересной. Известно, что на шоу покажут первый полноценный геймплей Mortal Kombat 1, раскроют свежие детали Alan Wake 2, покажут трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак» и уделят время другим крутым анонсам.