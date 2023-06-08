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Где и во сколько смотреть Summer Game Fest — главную игровую выставку лета

Сегодня в 22:00 мск начнётся церемония открытия Summer Game Fest — крупной летней игровой выставки, на которой будет много анонсов и показов уже известных проектов.

Где и во сколько смотреть Summer Game Fest — главную игровую выставку лета
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Где можно будет смотреть Summer Game Fest

  • На YouTube, канал thegameawards
  • На Twitch, канал thegameawards
  • На официальном сайте мероприятия

Summer Game Fest в этом году обещает стать действительно интересной. Известно, что на шоу покажут первый полноценный геймплей Mortal Kombat 1, раскроют свежие детали Alan Wake 2, покажут трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак» и уделят время другим крутым анонсам.

Ранее ведущий и организатор выставки Джефф Кили заявлял, что геймеров могут ожидать примерно три-четыре громких анонса.Что это может быть, пока можно лишь гадать.

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