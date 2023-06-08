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Утечка: в The Sims 4 появятся лошади в новом дополнении Horse Ranch

На одном из сайтов по продаже ключей фанаты The Sims 4 обнаружили страницу с дополнением Horse Ranch Expansion Pack. Судя по всему, это новое дополнение для симулятора жизни, на которое EA намекала в последние месяцы.

Утечка: в The Sims 4 появятся лошади
© Чемпионат.com

Ранее о будущем расширении High School Years пользователи узнали точно таким же образом — наткнулись на цифровой магазин товаров с ключами для неанонсированного аддона. Деталей дополнения Horse Ranch Expansion Pack: известно лишь, что вместе с ним в игре появятся лошади, о которых фанаты просили ещё с релиза проекта в 2014 году.

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Когда именно состоится релиз аддона, и что ещё оно добавит в игру, неизвестно. Ранее сама Electronic Arts намекала на появление лошадей в игре: так, в расширении Growing Together появились украшения в виде лошадей и единорогов, пазл с лошадью и спрятанный почтовый ящик с изображением всадника.

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