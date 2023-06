Утекли скриншоты и дата выхода новой части Yakuza

На сайте PS Deals раньше времени появились скриншоты и дата выхода игры Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Это спин-офф Yakuza , который посвятят Кирю.

Скриншоты

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет 9 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Официально тайтл анонсируют 16 июня во время прямой трансляции RGG Summit.