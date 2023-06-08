Продажи Resident Evil Village превысили 8 млн копий

Capcom объявила, что тираж Resident Evil Village превысил 8 млн копий. На достижение этого результата проекту потребовалось два года. В октябре 2021 года сообщалось о 5 млн проданных копий. Авторы поблагодарили фанатов за активную поддержку.

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Resident Evil Village — восьмая часть франшизы, в которой игрокам вновь предлагалось сыграть за Итана Уинтерса. Village завершила историю семьи Итана и поставила в ней точку.

Несомненно, Capcom и дальше будет развивать франшизу Resident Evil. В феврале вышел ремейк четвёртой части, получивший высокие оценки от прессы и игроков. Фанаты хотят как минимум увидеть ремейки Resident Evil 5 и Resident Evil Code: Veronica.