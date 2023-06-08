Инсайдеры назвали новые сроки выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World тайно обозначила новые сроки релиза S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщают авторы сообщества «Вестник "Того Самого Сталкера"» в соцсети «ВКонтакте».

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Инсайдеры заявили, что внутри компании назвали новые сроки выхода очередной игры серии S.T.A.L.K.E.R., но пока решили официально не сообщать об этом. По словам энтузиастов, релиз тайтла запланировали на середину февраля 2024 года.

«Тем не менее предупреждаем, что компания может публично объявить очередную заглушку для переноса или наоборот перенести дату из-за обнародования данной информации», — отметили авторы.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 неоднократно переносили. Согласно актуальной информации от разработчиков, игра выйдет в 2023 году. В начале 2022 года в GSC Game World отметили, что вынуждены перенести релиз на декабрь 2022 года. Тогда задержку объяснили тем, что «разработка игры должна идти столько, сколько потребуется».