Авторы серии Postal заявили, что не имеют ничего против пиратства

Студия Running With Scissors, наиболее известная по серии трэшевых экшенов Postal, заявила, что не против пиратства. Разработчики не видят ничего плохого в том, чтобы геймеры бесплатно скачивали их проекты.

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Running With Scissors напомнила, что многие, кто раньше качал игры студии бесплатно, теперь за них платит и поддерживает авторов. Разработчики также заявили, что в любом случае материальная поддержка важна для инди-проектов и небольших команд вроде них.

Мы не говорим за все инди-студии, но наша позиция в отношении пиратства и покупки ключей у реселлеров на сером рынке остаётся неизменной. Скачивайте пиратскую версию, если хотите попробовать игру. А если игра понравилась, то покупайте её у официальных продавцов, а не у реселлеров.

Многие игроки в «Твиттере» поддержали студию и признались, что раньше действительно качали игры Running With Scissors с торрентов. Сама студия посоветовала геймерам не играть в Postal 3, даже качать её бесплатно, потому что она, по их мнению, ужасна.

Не могу рекомендовать скачивать даже пиратскую версию Postal 3, это просто мусор. В буквальном смысле анус всей франшизы.