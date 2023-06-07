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Авторы серии Postal не имеют ничего против пиратства

Студия Running With Scissors, наиболее известная по серии трэшевых экшенов Postal, заявила, что не против пиратства. Разработчики не видят ничего плохого в том, чтобы геймеры бесплатно скачивали их проекты.

Авторы серии Postal заявили, что не имеют ничего против пиратства
© Чемпионат.com

Running With Scissors напомнила, что многие, кто раньше качал игры студии бесплатно, теперь за них платит и поддерживает авторов. Разработчики также заявили, что в любом случае материальная поддержка важна для инди-проектов и небольших команд вроде них.

Мы не говорим за все инди-студии, но наша позиция в отношении пиратства и покупки ключей у реселлеров на сером рынке остаётся неизменной. Скачивайте пиратскую версию, если хотите попробовать игру. А если игра понравилась, то покупайте её у официальных продавцов, а не у реселлеров.

Многие игроки в «Твиттере» поддержали студию и признались, что раньше действительно качали игры Running With Scissors с торрентов. Сама студия посоветовала геймерам не играть в Postal 3, даже качать её бесплатно, потому что она, по их мнению, ужасна.

Не могу рекомендовать скачивать даже пиратскую версию Postal 3, это просто мусор. В буквальном смысле анус всей франшизы.

Последняя игра Running With Scissors — шутер Postal 4: No Regerts. Боевик критики и аудитория буквально разнесли на Metacritic — 30 баллов из 100. При этом в Steam у экшена 74% положительных отзывов.

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