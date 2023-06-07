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Представлена игра Heart Abyss — 2D-экшен с атмосферой феодальной Японии

Компания HeroCraft PC представила ещё одну игру — Heart Abyss. 2D-проект вдохновлён атмосферой феодальной Японии и похож на классические игры жанра: от Katana Zero до недавней Trek to Yomi.

Представлена игра Heart Abyss — 2D-экшен с атмосферой феодальной Японии
© Чемпионат.com

Разработчики Heart Abyss делают большую ставку на тактическую составляющую боёв: геймеры смогут блокировать и отражать вражеские выпады, а также выполнять мощные комбо, используя глубокий арсенал двух главных героев. Авторы обещают, что у каждого из них будет своя история, а отличаться друг от друга они будут не только внешностью, но и характером.

У Heart Abyss пока нет точной даты выхода. Игру уже можно добавить в список желаемого в Steam, а датой выхода значится «Скоро выйдет».

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