Представлена игра Heart Abyss — 2D-экшен с атмосферой феодальной Японии

Разработчики Heart Abyss делают большую ставку на тактическую составляющую боёв: геймеры смогут блокировать и отражать вражеские выпады, а также выполнять мощные комбо, используя глубокий арсенал двух главных героев. Авторы обещают, что у каждого из них будет своя история, а отличаться друг от друга они будут не только внешностью, но и характером.