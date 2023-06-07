Шепчущие ключи — специальный предмет в Diablo IV, который необходим для открытия шепчущих сундуков. Они выступают одним из основных источников высокоуровневых предметов, особенно если вы проходите сюжетную кампанию впервые. Портал PC Gamer рассказал, где можно найти шепчущие ключи.

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Где найти шепчущие ключи в Diablo IV

Шепчущие ключи покупаются у торговца диковинками: NPC, которого можно найти во многих поселениях. Однако он не принимает золото в качестве валюты — вместо этого вам придется заплатить оболы, которые даются в награду за завершение событий в Санктуарии.

Один шепчущий ключ стоит 20 оболов, тогда как каждое успешное событие приносит 35 оболов, если вы выполняете все условия. Иными словами, никаких проблем с добычей валюты возникнуть не должно.

Что такое шепчущие сундуки