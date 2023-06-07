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Singularity Expedition для No Mans Sky рассказывает про искусственный интеллект

Авторы No Man’s Sky поделились трейлером свежего обновления. Оно получило название Singularity Expedition, а основными темами станут самосознание искусственного интеллекта и понимание того, что значит быть живым.

Вышел трейлер свежего обновления для No Man’s Sky
© Скриншот

Обновление станет доступно бесплатно на всех платформах в ближайшие часы. Оно включает в себя новую экспедицию, которая продлится около пяти недель. Кроме того, сообществу стали доступны глобальные цели с получением наград, новые гаджеты и другой контент. Ознакомиться с полным списком изменений можно на официальном сайте.

Также разработчики рассказали о своих успехах в последнее время. Недавно No Man’s Sky стала доступна на Mac и заимела полную совместимость с PlayStation VR2.

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