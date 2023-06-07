Вышел трейлер свежего обновления для No Man’s Sky

Singularity Expedition для No Mans Sky рассказывает про искусственный интеллект
Авторы No Man’s Sky поделились трейлером свежего обновления. Оно получило название Singularity Expedition, а основными темами станут самосознание искусственного интеллекта и понимание того, что значит быть живым.
Обновление станет доступно бесплатно на всех платформах в ближайшие часы. Оно включает в себя новую экспедицию, которая продлится около пяти недель. Кроме того, сообществу стали доступны глобальные цели с получением наград, новые гаджеты и другой контент. Ознакомиться с полным списком изменений можно на официальном сайте.
Также разработчики рассказали о своих успехах в последнее время. Недавно No Man’s Sky стала доступна на Mac и заимела полную совместимость с PlayStation VR2.