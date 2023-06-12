Объединенная вселенная Remedy: как связаны Control и Alan Wake

Финская студия Remedy Entertainment славится своими эксцентричными, порой довольно мозголомными играми, которые заигрывают с мета-повествованием. Не так давно команда подтвердила существование объединенной вселенной Remedy — будущие проекты студии станут частью глобального мира и продолжат наращивать связь между разными франшизами разработчиков. Портал Gamerant рассказал, как между собой связаны Alan Wake и Control, и чего от Remedy можно ждать в будущем.

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Джесси Фейден и Control

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События Control, вышедшей в 2019 году, разворачиваются в Старейшем доме — штаб-квартире Федерального бюро контроля. Бюро тайно занимается поиском, изучением и нейтрализацией т.н. объектов силы и альтернативных мировых событий. Control почерпнула немало вдохновения в работах фонда SCP: интернет-сообщества, которое пишет хронику вымышленной организации, защищающей человечество от аномалий.

Джесси Фейден оказывается замешана в работе бюро, когда она отправляется в Старейший дом на поиски своего пропавшего брата Дилана. По мере того, как героиня изучает штаб Федерального бюро контроля, она раскрывает секрет иссов, захвативших Старейший дом, и получает сверхспособности. В финале Control Джесси наконец находит брата, очищает его от влияния иссов и становится новым директором бюро — правда, высокая должность влечет за собой большую ответственность.

Steam

Alan Wake

Alan Wake вышла в 2010 году — она же и стала первой игрой в объединенной вселенной Remedy. Именно там впервые появились многие элементы, на которых построена Control: например, первое упоминание города Ординариум, где выросли Джесси и Дилан.

Сюжет Alan Wake рассказывает, собственно, об Алане Уэйке: знаменитом писателе, чьим прообразом выступил великий и ужасный Стивен Кинг. Чтобы преодолеть писательский блок, Алан отправляется на отдых в тихий городок Брайт-Фолс, но вскоре понимает, что в тихом омуте водятся самые настоящие черти. Если Старейший дом был захвачен иссами, то Брайт-Фолс находится под контролем таинственной Темной сущности, которая превращает местных жителей в кровожадных маньяков.

Поначалу разработчики не объясняют природу Темной сущности, но в Control игрок узнает, что озеро Колдрон, где она обитает — это место силы. Сущность претворяет воображение людей в реальность, однако Алан Уэйк не позволил ей сбежать из заточения — и сам стал узником озера.

Steam

Связь между Alan Wake и Control

Дополнение для Control под названием AWE проводит и другие параллели между мирами двух игр. Алан Уэйк даже получает небольшое камео: ролик, где заточенный писатель печатает на своей машинке в попытке выбраться из плена. Сходства между иссами и Темной сущностью тоже не случайны. Уэйк упоминает, что его манускрипту нужен герой, а каждому герою не обойтись без злодея. Прозрачный намек на то, что иссы и само Федеральное бюро контроля могут быть плодами воображения Алана Уэйка. Хотя такая точка зрения поднимает больше вопросов насчет происхождения Джесси.

Тем не менее, релиз Alan Wake 2 может пролить свет на эти тайны. Например, рассказать про печатную машинку: Control подтвердила, что она является одним из объектов силы. История Джесси Фейден также получит продолжение — студия уже заявила о том, что сиквел Control находится в разработке.