Где найти раздробленные кости зверя в Diablo IV: инструкция по фарму

Diablo IV интегрировала в игру много элементов MMORPG, в том числе сбор ресурсов для прокачки различных аспектов персонажа. И один из самых важных — это улучшения зелий исцеления, которое требует раздробленные кости зверя. Рассказываем, где их можно найти.

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На данный момент, одна из самых удобных локаций для фарма этого ресурса — подвал в Западных тоннелях под названием Затопленная шахта. Он находится к востоку от Маргрейва; если вы отправляетесь из самого Маргрейва, то добраться туда можно, поднявшись по ближайшей лестнице.

Затопленная шахта предлагает игроку уничтожить всех противников в мини-подземелье, после чего появится награда — сундук, внутри которого лежат ресурсы для прокачки. Они бывают разными, однако среди потенциальной добычи также есть и раздробленные кости зверя. Если они не выпали из сундука, то покиньте подвал, подождите у входа несколько минут, чтобы событие обновилось, и повторите зачистку.