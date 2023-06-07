Появились новые скриншоты и детали о судьбе Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 внезапно представили свежие скриншоты и объявили, что подробнее расскажут об игре (ждём некий большой анонс) в сентябре. Тогда же станет известна студия, которая занимается разработкой, и должны назвать хотя бы примерное окно релиза.

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Заодно создатели постепенно будут обновлять детали об изданиях и дополнительном контенте новинки, который, видимо, изменится. Поэтому Paradox Interactive объявила, что желающие смогут отменить предзаказы на любое цифровое издание игры — а обладателям предзаказов физических версий авторы уже начали возвращать деньги.

Саму Bloodlines 2 анонсировали ещё в 2019 году, её созданием первое время занималась студия Hardsuit Labs. Но следом игра пережила череду переносов, а первых разработчиков заменили на новую команду, чьё название до сих пор не разгласили.

В прошлом году глава Paradox Interactive заявлял, что теперь проблем с процессом создания новинки нет, а её релиз может состояться уже в этом году.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот