Авторы Atomic Heart показали второй тизер дополнения с жестокими врагами

Авторы Atomic Heart поделились свежим тизером первого дополнения. Если в прошлый раз показали загадочную локацию, то сегодня игроки увидели БУС-А — опасных и жестоких противников, которые действуют сообща.

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В очередной раз разработчики сообщили о том, что дополнение выйдет летом. Кроме того, для игры выпустили обновление, главной новинкой в котором стал фоторежим.

Ему авторы посвятили отдельный трейлер, показав особенности и основные настройки. Осмотреть окружение и персонажей можно будет во всех деталях, приближая и отдаляя камеру. Есть и другие эффекты, вроде размытия или виньетки.