Авторы Atomic Heart показали второй тизер дополнения с жестокими врагами
Авторы Atomic Heart поделились свежим тизером первого дополнения. Если в прошлый раз показали загадочную локацию, то сегодня игроки увидели БУС-А — опасных и жестоких противников, которые действуют сообща.
В очередной раз разработчики сообщили о том, что дополнение выйдет летом. Кроме того, для игры выпустили обновление, главной новинкой в котором стал фоторежим.
Ему авторы посвятили отдельный трейлер, показав особенности и основные настройки. Осмотреть окружение и персонажей можно будет во всех деталях, приближая и отдаляя камеру. Есть и другие эффекты, вроде размытия или виньетки.
На этом сегодняшнее обновление не закончилось. Игроки смогут использовать технологию AMD FSR 2.2. Была улучшена общая стабильность игры, исправили мелкие ошибки и сбои, а также обновили физику автомобилей.