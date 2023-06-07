Участие россиян в чемпионате мира по киберспорту находится под вопросом

"В прошлом году мы участвовали в чемпионате мира, финал которого проходил на Бали в Индонезии. А в этом году финал состоится в Европе, в Румынии. Недавно мэр румынского города Яссы, где пройдут соревнования, написал письмо в Международную федерацию киберспорта о том, что он не сможет гарантировать безопасность российским спортсменам в случае их прибытия. В письме он сильно намекает на то, что нам приезжать не надо. Сейчас этот вопрос активно обсуждается, и мы пытаемся добиться того, чтобы наши спортсмены поехали. Мы чувствуем сильное противодействие, потому что европейский регион самый активный в плане недопуска наших спортсменов", - сказал Смит.