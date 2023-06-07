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Участие россиян в чемпионате мира по киберспорту в Румынии находится под вопросом

Участие российских спортсменов в чемпионате мира по киберспорту находится под вопросом из-за препятствий со стороны властей румынского города Яссы, где пройдут соревнования. Об этом ТАСС в среду рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Участие россиян в чемпионате мира по киберспорту находится под вопросом
© ТАСС

"В прошлом году мы участвовали в чемпионате мира, финал которого проходил на Бали в Индонезии. А в этом году финал состоится в Европе, в Румынии. Недавно мэр румынского города Яссы, где пройдут соревнования, написал письмо в Международную федерацию киберспорта о том, что он не сможет гарантировать безопасность российским спортсменам в случае их прибытия. В письме он сильно намекает на то, что нам приезжать не надо. Сейчас этот вопрос активно обсуждается, и мы пытаемся добиться того, чтобы наши спортсмены поехали. Мы чувствуем сильное противодействие, потому что европейский регион самый активный в плане недопуска наших спортсменов", - сказал Смит.

Чемпионат мира пройдет с 24 августа по 4 сентября. На прошлом чемпионате мира на Бали российская команда заняла третье место в турнире по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO).

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