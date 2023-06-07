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Первый игрок Diablo 4 с 100 уровнем на харде потерял героя через 82 часа из-за дисконнекта

Популярный стример Diablo 4 Суайб cArn Ханаф первым в мире добрался до 100 уровня на «Хардкоре» — максимальном уровне сложности. После невероятного достижения игрок отправился уничтожать финального босса, как вдруг он потерял соединение с сервером, а его персонаж погиб.

Первый игрок Diablo 4 с 100 уровнем на харде потерял героя из-за дисконнекта
© Чемпионат.com

Это значит, что cArn полностью лишился своего персонажа — на «Хардкоре» смерть героя приводит к его полному исчезновению с аккаунта. Согласно внутриигровому дневнику, персонажа убила летучая мышь — на его прокачку стример потратил примерно 82 часа.

Подобный инцидент наверняка привлечёт внимание самой Blizzard, ведь технически персонаж Ханафа не умирал. Тем более, что случайная потеря соединения с сервером с уровнем популярности Diablo 4 более чем реальна.

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