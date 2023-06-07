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Часть контента Firmament от авторов Myst создали с помощью ИИ

В сети обратили внимание, что студия Cyan использовала ИИ для записи озвучки и генерации сюжетного контента их нового приключения Firmament

Часть контента Firmament от авторов Myst создали с помощью ИИ
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Пользователи жаловались, что мир игры не был раскрыт должным образом, да и та же озвучка новинки получилась какой-то «безжизненной». Как оказалось, на всё это была конкретная причина.

Об использовании ИИ для создания записок и других всевозможных документов (включая песни и поэмы) мельком упоминают в титрах новинки. Кроме того, в списке создателей полностью отсутствуют актёры озвучки, что чрезвычайно удивило игроков.

В самой Cyan заявили, что ИИ лишь помогал в создании контента, но не создавал его «с нуля» — этим занимались разработчики.

Это же касается и озвучки — искусственный интеллект якобы использовали только для улучшениях технических моментов исполнения актёров (тон и тому подобное). Правда, причину отсутствия артистов озвучки в тирах студия всё равно не объяснила.

Сама игра получила смешанные отзывы в Steam (381 рецензия), причём среди минусов игроки как раз упоминают сюжет и записки, некоторые из которых повторяются.

С другой стороны, другие оценили местные загадки, атмосферу и пейзажи. Firmament доступна на PC, причём игра поддерживает разные VR-шлемы вроде SteamVR и Quest 2. Ещё ожидается релиз новинки для PlayStation и PSVR 2.

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