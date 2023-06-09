5 самых необычных функций Nintendo Switch

Nintendo Switch во многом стала новаторской консолью, и речь не только о гибридном механизме устройства. Производитель позаботился о множестве других любопытных функций — портал SlashGear рассказал о самых необычных возможностях Nintendo Switch.

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Поддержка контроллеров от других консолей

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Nintendo Switch обладает собственной парой необычных контроллеров под названием Joy-Con. Они напоминают традиционные геймпады, однако их можно использовать как вместе, так и по отдельности, чтобы каждая половинка Joy-Con выступала самостоятельным контроллером. Их маленький размер подходит не всем пользователям, из-за чего Nintendo и выпустила более традиционный Pro Controller… Но ничто не мешает вам подключить к Nintendo Switch беспроводной геймпад от PlayStation или Xbox. Для этого необходим только Bluetooth-адаптер.

Поиск потерянных Joy-Con при помощи консоли

Маленький размер Joy-Con — одно из главных преимуществ контроллеров, но вместе с тем и существенный недостаток. Отсоединенный от Nintendo Switch геймпад вполне можно потерять, если он завалится куда-нибудь за диван. Однако это не фатальная проблема: консоль умеет находить потерянные контроллеры в той же комнате. Перейдите в меню «Контроллеры» — «Поиск контроллеров» и выберите тот, что вы потеряли. Он начнет вибрировать, и звук поможет вам отыскать устройство.

Настройка раскладки кнопок

Персонализация раскладки кнопок на геймпаде — важная фишка современных консолей, которая доступна практически на всех соврменных системах. И Nintendo Switch не исключение: все кнопки Joy-Con можно перенастроить в меню «Настройки системы» — «Контроллеры и сенсоры». Причем функция позволяет переназначать клавиши не только на Joy-Con, но и на других поддерживаемых контроллерах.

Совмещение экранов Nintendo Switch

Тот факт, что Nintendo Switch — гибридная консоль, открывает множество возможностей для разработчиков. Например, некоторые многопользовательские игры поддерживают локальный мультиплеер, который работает на экранах нескольких Nintendo Switch одновременно — их просто нужно совместить. Режим Toad’s Rec Room в Super Mario Party содержит четыре мини-игры, которые доступны, если положить две Nintendo Switch рядом друг с другом. Управлять же играми нужно при помощи свайпов на сенсорных экранах.

Инфракрасный сенсор Joy-Con