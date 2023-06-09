5 самых необычных функций Nintendo Switch
Nintendo Switch во многом стала новаторской консолью, и речь не только о гибридном механизме устройства. Производитель позаботился о множестве других любопытных функций — портал SlashGear рассказал о самых необычных возможностях Nintendo Switch.
Поддержка контроллеров от других консолей
Nintendo Switch обладает собственной парой необычных контроллеров под названием Joy-Con. Они напоминают традиционные геймпады, однако их можно использовать как вместе, так и по отдельности, чтобы каждая половинка Joy-Con выступала самостоятельным контроллером. Их маленький размер подходит не всем пользователям, из-за чего Nintendo и выпустила более традиционный Pro Controller… Но ничто не мешает вам подключить к Nintendo Switch беспроводной геймпад от PlayStation или Xbox. Для этого необходим только Bluetooth-адаптер.
Поиск потерянных Joy-Con при помощи консоли
Маленький размер Joy-Con — одно из главных преимуществ контроллеров, но вместе с тем и существенный недостаток. Отсоединенный от Nintendo Switch геймпад вполне можно потерять, если он завалится куда-нибудь за диван. Однако это не фатальная проблема: консоль умеет находить потерянные контроллеры в той же комнате. Перейдите в меню «Контроллеры» — «Поиск контроллеров» и выберите тот, что вы потеряли. Он начнет вибрировать, и звук поможет вам отыскать устройство.
Настройка раскладки кнопок
Персонализация раскладки кнопок на геймпаде — важная фишка современных консолей, которая доступна практически на всех соврменных системах. И Nintendo Switch не исключение: все кнопки Joy-Con можно перенастроить в меню «Настройки системы» — «Контроллеры и сенсоры». Причем функция позволяет переназначать клавиши не только на Joy-Con, но и на других поддерживаемых контроллерах.
Совмещение экранов Nintendo Switch
Тот факт, что Nintendo Switch — гибридная консоль, открывает множество возможностей для разработчиков. Например, некоторые многопользовательские игры поддерживают локальный мультиплеер, который работает на экранах нескольких Nintendo Switch одновременно — их просто нужно совместить. Режим Toad’s Rec Room в Super Mario Party содержит четыре мини-игры, которые доступны, если положить две Nintendo Switch рядом друг с другом. Управлять же играми нужно при помощи свайпов на сенсорных экранах.
Инфракрасный сенсор Joy-Con
Наконец, немногие пользователи Switch знают, что Joy-Con имеют встроенный инфракрасный сенсор. Причем он используется не только для поддержки motion control: фитнес-игра Ring Fit Adventure считывает пульс игрока, тогда как Resident Evil Revelations позволяет перезаряжать оружие, прикрывая камеру. Кроме того, сенсор можно использовать как примитивную камеру ночного видения, если купить соответствующее приложение в магазине Nintendo. Качество изображения будет весьма низким, но тем не менее.