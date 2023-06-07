Coca-Cola выпустила напиток «со вкусом очков опыта из League of Legends»

Компания Coca-Cola представила газировку «со вкусом очков опыта». Это большая коллаборация бренда с игрой League of Legends — на каждой банке, выполненной в дизайне проекта, расположен QR-код со ссылкой на специальный фильтр для соцсетей. Вместе с этим в игре появились ограниченные по времени задания с Ultimate-эмоутами в качестве призов.

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Самое интересно, что Coca-Cola «со вкусом очков опыта» на деле представляет из себя самую обычную «Колу» без сахара. Это уже седьмая коллаборация компании в рамках компании Coca-Cola Creations.