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Фанаты обнаружили новый намёк на ремейк Persona 3

Пользователи сети обратили внимание на обновление домена «P3RE.JP», который может быть связан с ремейком Shin Megami Tensei: Persona 3.

Фанаты обнаружили новый намёк на ремейк Persona 3
© Игромания.ру

Домен был зарегистрирован ещё 15 марта, а обновление официально появилось сегодня, 7 июня. Ранее подобные обновления были замечены и у домена «P5T».

Слухи о возможном анонсе ремейка Persona 3 ходят уже какое то время — в прошлом апреле в сети якобы появились «утёкшие» кадры проекта.

Предполагается, что работа над новинкой ведётся уже несколько лет, а анонс официально состоится на грядущей презентации Xbox Games Showcase, которая начнётся 11 июня в 20:00 МСК.

Оригинальная Persona 3 изначально появилась в 2006 году на PlayStation 2, а позже игра получила расширенную и портативную версии.

А в начале этого года ремастер Persona 3 Portable (как и ремастер Persona 4 Golden) вышел на PlayStation, Xbox и PC.

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