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EA может освободить BioWare от Star Wars The Old Republic и передать игру сторонней студии

Как сообщает IGN, вся работа над Star Wars: The Old Republic перейдёт от BioWare к сторонней студии Broadsword Online Games.

EA может освободить BioWare от Star Wars: The Old Republic
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Сообщается, что Broadsword и EA уже подписали соответствующее соглашение, и сделка завершится в этом месяце.

Сейчас в основной команде разработчиков The Old Republic трудится 70-80 человек. Ожидается, что более половины из них перейдут в Broadsword. Те, кто останется в EA, получат возможность найти другую работу внутри компании — в противном случае они могут столкнуться с увольнениями.

Для Star Wars: The Old Republic будут выходить запланированные контентные обновления вроде грядущего патча 7.3 и следующего PvP-сезона, а также другие апдейты в будущем. EA останется издателем игры, а BioWare сосредоточится на однопользовательских играх, таких как Dragon Age и Mass Effect.

IGN связался с EA и получил подтверждение того, что переговоры с Broadsword действительно ведутся. Кстати, Broadsword управляет бывший вице-президент BioWare и соучредитель Mythic Entertainment Роб Дентон, который в прошлом уже работал над The Old Republic.

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