Twitch отменил изменения в правилах рекламы из-за резко негативной реакции стримеров

6 июня Twitch обновил рекламные правила платформы. Сервис всерьёз взялся за видеорекламу, баннеры и аудиопромо — теперь они находятся под запретом на площадке. Кроме того, авторам запретили рекламировать многие продукты, а также ограничили размер логотипов: они не могут занимать больше 3% экрана. Стримеры тут же пригрозили устроить бойкот, обвинив компанию в жадности и введении столь серьёзных правил одним днём.

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Спустя несколько часов Twitch выпустил обращение, в котором принёс извинения стримерам. Администрация сервиса заявила, что им следовало внести больше ясности в новые правила, при этом никто не собирался отнимать у авторов их заработок. Компания отменила все изменения и пообещала переписать гайдлайны более корректно чуть позже.

Мы совершили ошибку с нашей политикой и перепишем гайдлайны, чтобы они были более ясными. Благодарим вас за то, что поделились своими проблемами, мы ценим обратную связь. Мы сообщим сообществу, как только обновим наши гайдлайны на понятном языке.