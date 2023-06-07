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Меган Фокс снялась в рекламе Diablo 4 и объявила о новом конкурсе

Blizzard серьёзно настроена продвигать Diablo 4 даже после релиза. Компания пригласила известную актрису Меган Фокс сняться в свежем рекламном ролике проекта.

Меган Фокс снялась в рекламе Diablo 4 и объявила о новом конкурсе
© Чемпионат.com

В ролике Фокс объявила о проведении конкурса на лучшую смерть в Diablo 4. Её суть в том, чтобы записать на видео смерть персонажа и выложить фрагмент в TikTok или «Твиттер» с хэштегом DiabloDeaths. Победителя назовут 8 июня. Тот, у кого окажется самая лучшая смерть, получит запись, на которой Меган Фокс лично зачитает надгробную речь.

Видео доступно на YouTube-канале Meme Field. Права на видео принадлежат Blizzard.

Diablo 4 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получила высокие оценки от критиков и геймеров, которые наконец-то дождались новую часть культовой франшизы.

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