Меган Фокс снялась в рекламе Diablo 4 и объявила о новом конкурсе

В ролике Фокс объявила о проведении конкурса на лучшую смерть в Diablo 4. Её суть в том, чтобы записать на видео смерть персонажа и выложить фрагмент в TikTok или «Твиттер» с хэштегом DiabloDeaths. Победителя назовут 8 июня. Тот, у кого окажется самая лучшая смерть, получит запись, на которой Меган Фокс лично зачитает надгробную речь.