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Авторы утечек по Stalker 2 заявляют о выходе игры в феврале 2024 года

Авторы многочисленных утечек из «Вестник “Того Самого Сталкера”» продолжают делиться информацией про S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Недавно они опубликовали полноценный играбельный билд, в котором удалось найти новых мутантов. Теперь сообщество рассказало про дату релиза игры.

Авторы утечек по S. T. A. L. K. E. R. 2 заявляют о выходе игры в феврале 2024 года
© Игромания.ру

Разработчики говорили, что вторая часть S.T.A.L.K.E.R. должна выйти в 2023 году. У авторов утечек другая информация. Они заявляют, что теперь GSC Game World нацелена на релиз в середине февраля 2024 года.

Сообщество предупредило, что студия может намеренно объявить неточную дату, либо же перенести релиз из-за обнародования информации.

В любом случае, фанаты ожидают показ игры на шоу Xbox, которое пройдёт 11 июня. А пока можно посмотреть официальный ролик, в котором показали культовый энергетик из «Тени Чернобыля».

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