Авторы утечек по S. T. A. L. K. E. R. 2 заявляют о выходе игры в феврале 2024 года

Авторы многочисленных утечек из «Вестник “Того Самого Сталкера”» продолжают делиться информацией про S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Недавно они опубликовали полноценный играбельный билд, в котором удалось найти новых мутантов. Теперь сообщество рассказало про дату релиза игры.

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Разработчики говорили, что вторая часть S.T.A.L.K.E.R. должна выйти в 2023 году. У авторов утечек другая информация. Они заявляют, что теперь GSC Game World нацелена на релиз в середине февраля 2024 года.

Сообщество предупредило, что студия может намеренно объявить неточную дату, либо же перенести релиз из-за обнародования информации.