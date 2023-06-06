В Final Fantasy 7: Rebirth в бою будут помогать новые товарищи
Авторы Final Fantasy VII: Rebirth продолжают делиться небольшими подробностями об игре. В этот раз директор по боевой системе высказался об изменениях в сравнении с Final Fantasy VII Remake.
По его словам, в команду игрока присоединятся новые боевые товарищи, которые помогут в сражениях. Кроме того, сотрудничество с членами команды будет «ещё теснее», чем это было раньше.
Увы, более подробной формулировки нет. Возможно, что теперь разные спутники Клауда Страйфа смогут объединять свои силы, чтобы наносить мощные связки ударов.
А ранее разработчики рассказали, что уже раздумывают над датой релиза. Напомним, что на анонсе авторы заявляли о выходе Rebirth зимой с 2023-го на 2024 год только на PlayStation 5.
Кроме того, оказалось, что для наслаждения Rebirth вовсе не обязательно играть в первую часть ремейка. В продолжении, кстати, порадуют многогранным миром и раскрытием судьбы каждого персонажа.