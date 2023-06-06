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В свежем обновлении Killing Floor 2 предлагают окунуться в кишащие зомби воды

В шутере Killing Floor 2 вышло обновление Deep Blue Z, доступное на PC, PlayStation и Xbox. В трейлере предлагается окунуться в воды, кишащие зомби. Авторы подробнее рассказали о добавленном контенте.

В свежем обновлении Killing Floor 2 предлагают окунуться в кишащие зомби воды
© Игромания.ру

Новая карта представляет собой исследовательскую базу, расположенную глубоко в Марианской впадине. Справиться с очередными толпами монстров помогут два новых вида оружия. Разнообразие в игровой процесс внесут и новые события: в одном из них запрещено выбираться за пределы безопасной зоны.

Появились новые сезонные задачи для получения косметических предметов. Например, за выполнение всех задач можно получить аксессуар для головы в виде челюсти акулы. Также стал доступен перечень новых раскрасок для оружия.

Ранее обновление было доступно для бета-тестирования. Помимо нововведений, были исправлены различные баги.

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