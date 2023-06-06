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В адреналиновую Meet your Maker сыграло свыше миллиона игроков

Адреналиновая Meet Your Maker про строительство и штурм аванпостов вышла в апреле, сразу попав в топ-20 новинок Steam. Как оказалось, в неё уже сыграло свыше миллиона пользователей на всех платформах.

В адреналиновую Meet your Maker сыграло свыше миллиона игроков
© Игромания.ру

Об этом разработчики из студии Behaviour, также ответственные за Dead by Daylight, рассказали в социальных сетях. Также они поделились и другой статистикой. Например, с апреля игроки построили миллионы баз — число не уточняется. Зато известно, что аванпосты наполнены более чем 45 млн ловушек и охраняются 7,8 млн стражников.

Такая защита и другие враждебные условия поспособствовали 42,7 млн смертей игроков.

27,8 млн раз рейдеры гибли от ловушек, 12,4 млн были повержены охранниками. Полтора миллиона смертей пришлось на дружественный огонь, а миллион раз игроки расправлялись сами с собой.

Meet your Maker доступна на PC, PlayStation и Xbox.

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