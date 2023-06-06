Контроллер и наушники в стиле Starfield могут выйти сразу после шоу Xbox

Ожидаемая многими Starfield выйдет на PC и Xbox уже 6 сентября. Новые подробности и кадры можно ждать после шоу Xbox, которое пройдёт 11 июня. Похоже, тогда же должны представить стилизованные контроллер и гарнитуру.

Слухи о них появились ещё в апреле, а фанаты сообщают, что видели устройства в некоторых магазинах. Те, кто успел лично ознакомиться с контроллером, хвалят прозрачные триггеры и элементы космической тематики.

Инсайдер сообщает, что аксессуары в стиле Starfield поступят в продажу сразу после Xbox Games Showcase. Его источники говорят, что цена составит 80 долларов за контроллер и 125 долларов за наушники.

Что касается самой игры, то она получила рейтинг «только для взрослых». Регуляторы раскрыли некоторые подробности о поднимаемых темах. На странице в Steam, кстати, указано, что русский язык не поддерживается.

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