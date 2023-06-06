Инсайдер уверяет всех в существовании ремейка Final Fantasy 9

Инсайдер Джефф Грабб в рамках подкаста канала Giant Bomb заявил, что ремейк Final Fantasy IX «реален» — а Square Enix ведёт работу по этому проекту.

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Грабб уверен, что этот ремейк не будет таким таким же амбициозным, каким был Final Fantasy VII Remake — скорее, фанаты увидят нечто среднее между новой версией FF7 и Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion.

Заодно Грабб предположил, что боевую систему FF9 менять не будут — про это же упомянули и на форуме ResetEra. В прошлых слухах отмечали, что игру придётся ждать не менее двух лет, причём она вряд ли выйдет на Nintendo Switch. Новинка вообще может оказаться эксклюзивом PlayStation — возможно, что временным, но это лишь теория.

Релиз новой версии Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion состоялся в прошлом декабре на PlayStation, Xbox, Switch и PC (Steam).