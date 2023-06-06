В Mortal Kombat 1 вернутся полюбившиеся бойцы из прошлых частей файтинга
Официальный анонс Mortal Kombat 1 состоялся 18 мая и с тех пор разработчики не делились никакой информацией о грядущей игре. Однако недавно создатель файтинга Эд Бун начал дразнить геймеров небольшими подсказками.
По словам разработчика, в Mortal Kombat 1 появятся некоторые полюбившиеся игрокам бойцы из старых частей франшизы.
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Некоторые из них вернутся в бой...
Эд Бун, творческий руководитель NetherRealm Studios
Ранее Эд Бун сообщил, что MK1 получит самую долгосрочную поддержку в истории серии, поэтому следующую игру по франшизе придется ждать очень долго.